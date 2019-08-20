Максим Виторган поделился милым, умиротворяющим снимком с сыном

Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган продолжает свои греческие каникулы в месте с новой возлюбленной Нино Нинидзе и деться пары от предыдущих браков. Например, с актером вместе проводит время его сын Платон, пока его мама отдыхает на море.

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Накануне Виторган поделился новым умиротворяющим снимком со своим младшим наследником.

«Покой и воля», — подписал актер под фотографией, на которой маленький мальчик лежит на папе, держа в руке красную машинку, и внимательно смотрит в объектив.

По словам подписчиков на страницу звезды, многим папам нужно брать пример с Виторгана, который так заботливо и нежно относится сыну. Некоторые признаются, что фотография их настолько заворожила, что им хочется рассматривать каждую ее деталь.

«Максим, Вы — самый лучший Отец! Сын любит Вас! Терпения, Вам и здоровья!» — желает одна из комментаторов.

Напомним, на днях светская тусовка снова заговорила об имевшем до последних пор места любовного треугольника Собчак – Виторган — Богомолов. Причиной тому послужила публикация режиссера, в которой он признается, что ему понятна боль актера, у которого он увел жену.