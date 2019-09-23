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Глаза цвета шинели: Климова опубликовала чарующее фото со съемочной площадки

Актриса задействована в работе над четвертым сезоном сериала «По законам военного времени».

Глаза цвета шинели: Климова опубликовала чарующее фото со съемочной площадки
Екатерина Климова/instagram.com/klimovagram/

Екатерина Климова поделилась в своем блоге снимком со съемочной площадки многосерийного фильма «По законам военного времени». Режиссер картины – Сергей Виноградов.

Фото обладает практически магнетическим воздействием благодаря выразительным глазам звезды. Они ровно такого же цвета, как шинель, которая надета на актрисе.

Четвертый сезон сериала должен выйти в 2020 году. Вместе с Екатериной Климовой в картине задействованы Евгений Воловенко, Александр Панкратов-Черный.

Напомним, многосерийный фильм впервые появился на телеэкранах нашей страны в 2015 году и сразу же приобрел популярность. Поэтому его создатели каждый год решают продолжить над ним работу.

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Глаза цвета шинели: Климова опубликовала чарующее фото со съемочной площадки
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