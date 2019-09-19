Климова сняла на камеру, как танцует ее дочь от Гелы Месхи

Дочь актеров Екатерины Климовой и Гелы Месхи трехлетняя Белла явно пошла в своих родителей. Ролики, которые ее знаменитая мать периодически выкладывает в Сеть, – тому подтверждение. Ранее она уже произвела впечатление на пользователей Интернета своим старательным пением.

И вот теперь – хореографический этюд от будущей великой актрисы Беллы. Девочка очень забавно что-то изображает на камеру, явно вкладывая в танец какой-то только ей ведомый смысл.

«Ну это прямо восхождение юного самурая», «Так это ж Цигун!», «Интересное решение танца», «Можно и на открытие в Большой театр не ходить», — оценили нестандартную хореографию фолловеры Климовой.

больше по теме Екатерина Климова вышла в свет в маленьком черном платье Поклонники оценили ее точеную фигуру.

Напомним, ранее мы писали, о стиле Екатерины Климовой, который она выбрала для визита в Большой театр в компании подруги. Звезда российского кино вышла в свет в маленьком черном платье.