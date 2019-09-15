ЗВЕЗДЫ

Климова и Порошина показали, как должны выглядеть многодетные матери

Любимицы публики навестили Крым с театральными гастролями.

Климова и Порошина показали, как должны выглядеть многодетные матери
Екатерина Климова/globallookpress.com

41-летняя Екатерина Климова разместила в своем блоге фотографию звездного актерского состава, который приехал в Крым. На снимке: она, 45-летняя Мария Порошина, 49-летний Ярослав Бойко и 52-летний Гоша Куценко. Внимание поклонников было приковано к многодетным дамам. Люди с трудом верили, что после нескольких родов можно так замечательно выглядеть.

Напомним, Климова воспитывает четверых детей, Порошина – пятерых.

«Какие красивые женщины! Талантливые и умнички, и не сказать, что еще и столько деток воспитывают! Здоровья вам и счастья!», «Многодетные мамочки, как всегда, на высоте! Так держать!», «Порошина стройная, а только родила», «Хороший квартет! Все симпатичные и приятные! Девушкам респект за многодетность!» — восхитились подписчики Климовой.

Не обошли своим вниманием фолловеры и мужчин. И если внешний вид Куценко тоже пришелся по вкусу пользователям Сети, то Ярославу Бойко от хейтеров досталось.

«Куценко спит в молоке, его вообще ничего не берет, молоток! Ярослав сдал, бабы нервы помотали. Ну а вы, девочки, лучше всех! Любим», «Бойко не узнать. Такой был мачо, а сейчас как слесарь-сантехник предпенсионного возраста».

А как считаете вы, количество детей влияет на внешность? Или это просто повод опустить руки и перестать ухаживать за собой?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина КлимоваЕкатерина Климова личная жизньЕкатерина Климова последние новостиклимова екатерина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Климова и Порошина показали, как должны выглядеть многодетные матери
Интересно?
Поделись с друзьями: