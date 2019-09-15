Климова и Порошина показали, как должны выглядеть многодетные матери

41-летняя Екатерина Климова разместила в своем блоге фотографию звездного актерского состава, который приехал в Крым. На снимке: она, 45-летняя Мария Порошина, 49-летний Ярослав Бойко и 52-летний Гоша Куценко. Внимание поклонников было приковано к многодетным дамам. Люди с трудом верили, что после нескольких родов можно так замечательно выглядеть.

больше по теме Климова своими дерзкими джинсами наделала много шума в Сети Поклонники актрисы неоднозначно восприняли ее молодежный стиль.

Напомним, Климова воспитывает четверых детей, Порошина – пятерых.

«Какие красивые женщины! Талантливые и умнички, и не сказать, что еще и столько деток воспитывают! Здоровья вам и счастья!», «Многодетные мамочки, как всегда, на высоте! Так держать!», «Порошина стройная, а только родила», «Хороший квартет! Все симпатичные и приятные! Девушкам респект за многодетность!» — восхитились подписчики Климовой.

Не обошли своим вниманием фолловеры и мужчин. И если внешний вид Куценко тоже пришелся по вкусу пользователям Сети, то Ярославу Бойко от хейтеров досталось.

«Куценко спит в молоке, его вообще ничего не берет, молоток! Ярослав сдал, бабы нервы помотали. Ну а вы, девочки, лучше всех! Любим», «Бойко не узнать. Такой был мачо, а сейчас как слесарь-сантехник предпенсионного возраста».

А как считаете вы, количество детей влияет на внешность? Или это просто повод опустить руки и перестать ухаживать за собой?