Екатерина Климова пришла в восторг от крымских зрителей и пейзажей

Актриса рассказала о реакции зрителей в Ялте, Симферополе и Севастополе на спектакль Love letters.

Екатерина Климова находится на гастролях в Крыму со спектаклем Love letters, в котором она играет вместе с Гошей Куценко. Актриса в восторге от того, как их постановку принимали зрители полуострова, а также от пейзажей вокруг.

«Какая красота, Паш, да?! Какие прекрасные зрители! Ялта, Симферополь, сегодня Севастополь! Мы обязательно приедем к вам еще. Такая любовь, такое взаимопонимание было между нами, что можно сойти с ума! Главное, что начинается Год театра, я рада что мы открыли его в такой компании. Увидимся еще», — пообещала актриса крымчанам.

В «сториз» Екатерины собраны отзывы зрителей, побывавших на спектакле. Судя по видеороликам, публика несколько минут аплодировала стоя актерам и не отпускала их со сцены.

Напомним, этим летом стало известно, что Климова разводится со своим вторым мужем Гелой Месхи, с которым прожила в браке около четырех лет. Екатерина воспитывает четверых детей: 17-летнюю Елизавету от ювелира Ильи Хорошилова, 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея от Игоря Петренко и трехлетнюю Беллу. Отцом младшей дочери актрисы стал Гела Месхи.