«Селфи – это заразно?»: Климова посмеялась над своей интернет-зависимостью

41-летняя актриса Екатерина Климова – не самый активный блогер. В день она радует своих подписчиков в Instagram всего одним-двумя постами. Но и она задумалась об интернет-зависимости.

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В блоге она посмеялась над своей любовью к селфи, выложив коллаж из четырех очаровательных фотографий. На каждом снимке любимица публики предстает в совершенно новом образе: леди, военная, домохозяйка и тигрица.

«Селфи – это заразно? Нет, не думаю!», — перефразировала звезда знаменитую фразу из рекламы конфет.

Поклонники тут же стали оценивать, на каком фото Климова получилась лучше всего.