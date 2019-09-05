«Селфи – это заразно?»: Климова посмеялась над своей интернет-зависимостью

41-летняя актриса Екатерина Климова – не самый активный блогер. В день она радует своих подписчиков в Instagram всего одним-двумя постами. Но и она задумалась об интернет-зависимости.
В блоге она посмеялась над своей любовью к селфи, выложив коллаж из четырех очаровательных фотографий. На каждом снимке любимица публики предстает в совершенно новом образе: леди, военная, домохозяйка и тигрица.
«Селфи – это заразно? Нет, не думаю!», — перефразировала звезда знаменитую фразу из рекламы конфет.
Поклонники тут же стали оценивать, на каком фото Климова получилась лучше всего.
«Справа внизу ничего так девушка, остальных не знаю», «Лучше всего получились фото 1, 2, 3 и 4», «Черно-белое фото очень атмосферное. Голливуд 40-50-х годов. Прям очень», «Почему-то смотрю на ваши селфи, и улыбка на лице появилась», — написали фолловеры звезды.