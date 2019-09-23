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Филипп Киркоров признался, что в молодости подрабатывал стриптизером

Поп-король выходил на сцену в одних плавках в Польше в начале восьмидесятых годов.

Филипп Киркоров признался, что в молодости подрабатывал стриптизером
Киркоров в юности работал стриптизером/globallookpress.com

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что в начале восьмидесятых годов выходил на сцену в одних плавках. Он подрабатывал стриптизером. Дело было в Польше, где он тогда жил.

Филипп Киркоров. Фото
Киркоров в молодости работал стриптизером/globallookpress.com

«Это было начало моей бесшабашной молодости. В Польше. Было дело в начале восьмидесятых. Что только не приходилось делать, чтобы заработать лишнюю копейку. Но тем приятнее потом с высоты прожитых лет вспоминать свое веселое детство», — заявил Филипп Киркоров.

Как сказал поп-король, те его стриптизы никогда не получили широкой огласки. Тогда не было сотовых телефонов с камерами.

«Никто меня так и не раздел, и не выложил видеозаписи в широкий доступ», — заявил поп-король отечественной эстрады. Также он признался, что очень много денег в своей жизни «потратил на понты». «Мог бы сейчас по-другому жить, если бы тратил на творчество или на друзей», — заметил музыкант.

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ПольшаПрограмма "Ты не поверишь!"Филипп Киркоров
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Филипп Киркоров признался, что в молодости подрабатывал стриптизером
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