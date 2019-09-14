«На Киркорова похожа»: Стоцкая показала подросшую дочку Веру

Анастасия Стоцкая уже около 10 лет состоит в браке с бизнесменом Сергеем. Влюбленные воспитывают двоих детей: восьмилетнего Александра и двухлетнюю Веру. Как и другие родители, они стараются сделать все, чтобы их наследники были счастливыми. Артистка устраивает веселые праздники, когда у малышей дни рождения, а их детская комната выглядит как мини-игровая площадка. Там есть даже сухой бассейн с шарами.

Звезда не часто публикует снимки с детьми. Не раз у ее дочки находили общие черты лица с другом Стоцкой Филиппом Киркоровым. Однако сам артист лишь смеялся над сплетнями и свое отцовство опровергал. 14 сентября певица поделилась новым фото подросшей наследницы. В кадре темноволосая Вера запечатлена в кроватке. Она держит в руках мамины помаду. По всей видимости, малышка уже начала интересоваться декоративной косметикой.

Поклонники восхитились красотой девочка. Правда, многие снова сравнили ее с королем российской эстрады. «Ещё одна дочь Киркорова, очень похожа на папу», «Опять на Филиппа похожа. Ай да Солоха… ой… Филипп», «На Филлипа похожa», «Да, на Киркорова похожа», — стали комментировать пост подписчики.

Однако преданные фанаты заступились за Стоцкую и ее чадо. «Какие черты лица , глаза, брови, носик, губки, волосы и тд. Настя, есть чем гордиться!», «Настя! Вылитая ты! На этой фотке прям очень на тебя похожа», «Люди, хватит детей сравнить с детьми Киркорова, оставьте их в покое», «Красатуля, взяла лучше от мамы и папы», — отреагировали они.

А вы как считаете, на кого больше похожа Вера?