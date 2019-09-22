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Киркоров «подарил» Ширвиндту на юбилей Барбару Брыльску

Поп-король на руках вынес на сцену знаменитую актрису.

Киркоров «подарил» Ширвиндту на юбилей Барбару Брыльску
Александр Ширвиндт и Филипп Киркоров встретились у Малахова. Фото: КП/Евгения Гусева, Владимир Веленгурин

В июле Александр Ширвиндт отметил 85-летие. А накануне в новом выпуске программы «Привет, Андрей!» звездные коллеги и друзья актера устроили праздничный вечер в честь его юбилея.

Конечно же, народный артист услышал в свой адрес множество самых теплых слов. Одним из самых ярких оказалось поздравление Филиппа Киркорова, эффектно появившегося в студии шоу Андрея Малахова.

Поп-король предстал перед зрителями, держа на руках саму Барбару Брыльску, с которой Ширвиндт играл в легендарной «Иронии судьбы, или С легким паром!». Кадрами с передачи Филипп поделился в Instagram, где вновь поздравил мэтра театра и кино. Он напомнил, что в 2003 году Александр Анатольевич давал ему уроки актерского мастерства на съемках музыкального фильма «Женитьба Фигаро». За это наставничество Киркоров и сейчас остается благодарен артисту.

«Мог ли я представить, семилетним пацаном глядя в новогоднюю ночь премьеру самого любимого фильма времен Советского Союза, что спустя почти 45 лет вынесу любимую Актрису на руках как главный подарок в Юбилей любимого Артиста! С юбилеем, дорогой дядя Шура!» – трогательно высказался Филипп.

Напомним, Александр Ширвиндт признается, что не слишком любит отмечать дни рождения. Шумным застольям он каждый раз предпочитает поездку на Валдай, где у него есть загородный дом.

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Киркоров «подарил» Ширвиндту на юбилей Барбару Брыльску
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