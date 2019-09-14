Киркоров рассказал о хорошей тенденции на свадьбе Собчак и Богомолова

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в Instagram рассказал о положительной тенденции, которая прослеживается на свадьбах, на которых он выступает. Напомним, что музыкант побывал на торжестве по случаю бракосочетания светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Он спел для молодоженов несколько хитов.
«Кстати, еще ни одна пара, у кого я пел на свадьбе не развелась», — заявил довольный Филипп Киркоров. Он отметил, что Ксения Собчак вышла замуж за «замечательного парня». Также поп-король опубликовал видео первого танца молодых под их любимую песню, которую он и исполнил.
Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов начали встречаться около года назад. При этом весной нынешнего года светская львица объявила о расставании с предыдущим супругом актером Максимом Виторганом.
Собчак и Богомолов смогли во время торжества удивить гостей. К примеру, в ЗАГС они приехала на катафалке. Затем на нем же они передвигались по улицам Москвы. Сейчас ГИБДД проводит по этой истории проверку. Дело в том, что багажник у машины был открыт. Сама Собчак сказала, что они вообще-то живые люди и «дышат», поэтому и не закрывали багажник у катафалка.