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Киркоров рассказал о хорошей тенденции на свадьбе Собчак и Богомолова

По словам музыканта, там, где он выступает на торжествах, молодые счастливы и не разводятся.

Киркоров рассказал о хорошей тенденции на свадьбе Собчак и Богомолова
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова/globallookpress.com

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в Instagram рассказал о положительной тенденции, которая прослеживается на свадьбах, на которых он выступает. Напомним, что музыкант побывал на торжестве по случаю бракосочетания светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Он спел для молодоженов несколько хитов.

«Кстати, еще ни одна пара, у кого я пел на свадьбе не развелась», — заявил довольный Филипп Киркоров. Он отметил, что Ксения Собчак вышла замуж за «замечательного парня». Также поп-король опубликовал видео первого танца молодых под их любимую песню, которую он и исполнил.

Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов начали встречаться около года назад. При этом весной нынешнего года светская львица объявила о расставании с предыдущим супругом актером Максимом Виторганом.

Собчак и Богомолов смогли во время торжества удивить гостей. К примеру, в ЗАГС они приехала на катафалке. Затем на нем же они передвигались по улицам Москвы. Сейчас ГИБДД проводит по этой истории проверку. Дело в том, что багажник у машины был открыт. Сама Собчак сказала, что они вообще-то живые люди и «дышат», поэтому и не закрывали багажник у катафалка.

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Киркоров рассказал о хорошей тенденции на свадьбе Собчак и Богомолова
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