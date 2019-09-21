ЗВЕЗДЫ

Звезда «Холостяка» подарила свой свадебный букет коллегам

Дарья Клюкина решила отдать девушкам кусочек женского тепла и счастья.

Звезда «Холостяка» подарила свой свадебный букет коллегам
Дарья Клюкина/instagram.com/klyukina_d/

19 сентября финалиста телепроекта «Холостяк» Дарья Клюкина официально вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова. Бракосочетание состоялось в обычном московском ЗАГСе. Торжественный праздник с красивым платьем и в романтической обстановке отложен на более поздний срок.

Специально для праздника пара арендовала виллу Balbiano на курортном острове Комо в Италии. Мероприятие запланировано на 4 октября. И уже сейчас молодые отправились в свадебное путешествие. Отдых они начали с побережья Соренто, на «остров миллионеров» переместятся чуть позже.

Перед поездкой Дарья завершила важную миссию – заехала в свой офис со свадебным букетом и подарила его своим сотрудницам. Звезда телепроекта считает, что свадебные цветы принесут девочкам удачу в любви и счастье.

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Звезда «Холостяка» подарила свой свадебный букет коллегам
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