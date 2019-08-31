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Клюкина решилась на сложную процедуру ради идеальной улыбки

Ранее она уже пробовала носить капы, но в итоге это не принесло желаемого результата.

Клюкина решилась на сложную процедуру ради идеальной улыбки
Дарья Клюкина Фото:https://www.instagram.com/p/B08m07OBWqY/

25-летняя модель, известная по шоу «Холостяк», Дарья Клюкина решилась на серьезную процедуру по коррекции прикуса. Речь идет об установке брекетов. Как оказалось, девушку уже не первый год одолевают комплексы из-за неидеальной улыбки. Об этом накануне она откровенно написала в блоге.

Ранее Клюкина уже пробовала исправить прикус менее радикальным способом – на протяжении года носила капы. Но это не принесло желаемого результата. После осмотра в немецкой клинике врач сообщил модели, что капы ей установили неправильно, поэтому придется прибегнуть к другим процедурам.

«Почти решилась на виниры, как меня отговорили. И вот только сейчас я нашла для себя решение. БРЕКЕТЫ. Уже вижу, как вместо помады со мной везде зубная щетка», — рассказала поклонникам в блоге Дарья.

На пост модели живо отреагировали ее подписчики. Многие сталкивались с подобным и поделились своим опытом. Клюкину сразу предостерегли, что в самом начале будет непросто, но конечный результат стоит всех усилий.

Дарья Клюкина. Фото в Инстаграм
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B1v2e_iBDDX/

Напомним, недавно Дарья порадовала поклонников снимком, где она предстала в свадебном платье. Но оказалось, что модель пойдет под венец в другом наряде. По ее мнению, невесте лучше не демонстрировать платье, которое она выбрала для торжественной церемонии.

Известно, что избранником экс-участницы шоу «Холостяк» стал успешный топ-менеджер Владимир Чопов. Он сделал возлюбленной предложение после нескольких месяцев романтических отношений.

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Тэги:

брекетыВладимир ЧоповДарья Клюкинаизменение внешностиПрограмма "Холостяк"

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Клюкина решилась на сложную процедуру ради идеальной улыбки
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