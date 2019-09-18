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Семейные игры: Надежда Михалкова показала подросшую дочь Нину

После свадьбы Федора Бондарчука актриса решила провести день дома с детьми.

Семейные игры: Надежда Михалкова показала подросшую дочь Нину
Надежда Михалкова. фото: globallookpress.com

Как известно, семья Никиты Михалкова очень большая. Его дочки Анна и Надежда часто оказываются в центре внимания. Они пошли по стопам отца и стали актрисами. О личной жизни сестры рассказывают редко, но часто делятся совместными фото. Накануне они вновь позировали вместе. Тогда никто не догадался, что они собираются на свадьбу к Федору Бондарчуку и Паулине Андреевой, которая состоялась в Санкт-Петербурге.

Торжество прошло в строжайшей секретности. Гостям даже запрещено было пользоваться смартфонами. Отойдя от свадебных торжеств, Надежда Михалкова записала видео, на котором играет дома с подросшей дочкой Ниной. Похоже, что после банкета ей захотелось просто провести время дома с семьей. «Послесвадебное», — так и написала она.

В кадре актриса в черном домашнем костюме села на детский розовый мотоцикл и предложила наследнице присоединиться. Она стала катать по квартире малышку, которая была только рада таким играм. К слову, свою дочку Надежда показывает редко, поэтому поклонники обрадовались такому видео. Нина стала очень похожа на свою маму.

«Как мило», «А где мои молодые годы», «Так классно», «Суперские», «Мама рулит», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Надежды также есть сын Иван. Малыши родились в браке с Резо Гигинеишвили. Однако в 2017 году режиссер ушел из семьи ради новой возлюбленной Надежды Оболенцевой. При этом он продолжает заботиться о детях и часто проводит с ними время. К слову, он с новой избранницей тоже был на свадьбе Бондарчука.

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дети звездЗвездные детиНадежда Михалковасвадьба Бондарчука
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Семейные игры: Надежда Михалкова показала подросшую дочь Нину
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