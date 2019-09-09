«Моя дикая кошка»: Анна Михалкова показала подросшую дочь Лидию

Анна Михалкова родилась в звездной семьей. Ее отцом является кинорежиссер Никита Михалков. Свою жизнь девушка тоже связала с кино. Она снялась во множестве фильмов и сериалов. Одна из последних работ актрисы — «Обычная женщина», которая получила множество положительных отзывов. Не забывает знаменитость и о своей семьей. Она дружна с сестрой Надеждой, племянниками и, конечно, заботиться о своих детях.

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Михалкова этим летом смогла провести время с семьей, но вот снимками со своими наследниками она публикует крайне редко. Однако 9 сентября актриса сделала исключение. Она поделилась целой серией фотографий с подросшей дочкой Лидией в честь ее дня рождения. Малышке исполнилось шесть лет. На каждом кадре девочка запечатлена во время прогулок то в платье, то в купальнике. Каждый раз она держится за пояс или наряд своей мамы.

По словам Анны, это особенность характера ее наследницы. Она поздравила дочку с важной датой.

«Она такая! Никогда не возьмёт за руку, но крепко уцепится за подол платья, пальто, ремень брюк….в этом весь ее характер! Очень близкая, но все время на дистанции!! Моя дикая кошка, с днём рождения!! 6 лет — это уже возраст», — написала артистка.

Поклонники пришли в восторг от снимков. Они тоже присоединились к поздравлениям. «Шикарная подборка фотографий! И очень трогательно», «Как интересно! Поздравляю вас с рождением дочери!», «Анна, ваши посты так проникновенны всегда! Особенно ваши поздравления деткам, трогают в самое сердце», «Какая уникальная связь! А подолы какие шикарные!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Михалкова состоит в браке с предпринимателем Альбертом Быковым. У них также есть сын Андрей, которому 19 лет. Молодой человек очень похож на своего знаменитого дедушку.

А у ваших детей как проявляется характер?