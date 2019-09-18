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Анна Михалкова пошутила над возрастом родной сестры

Актриса на 12 лет старше Надежды.

Анна Михалкова пошутила над возрастом родной сестры
Анна Михалкова пошутила над сестрой/globallookpress.com

Актриса Анна Михалкова в Instagram опубликовала снимок со своей младшей сестрой Надеждой. При этом она достаточно жестоко пошутила над родственницей, которая на 12 лет ее младше. «Хорошо иметь старшую сестру! Так я считаю!» — сказала Анна Михалкова.

Любопытно, что младшая сестра решила отреагировать на выпад в свой адрес. «Но без младшей не было бы и старшей. Ха», — заявила она. На это Анна Михалкова ответила: «Безупречная логика». «Вся в тебя», — продолжила «обмен любезностями» младшая дочь режиссера Никиты Михалкова.

Любопытно, что поклонники по достоинству оценили чувство юмора Анны Михалковой. При этом многие подчеркнули, что обе сестры – просто неотразимы.

Напомним, Анна Михалкова родилась в 1974 году. Ее сестра появилась на свет в 1986 году. Обе девушки стали известными актрисами. У звездных сестер также есть родной брат — младший сын Никиты Михалкова Артем. Эти дети родились у Никиты Михалкова от брака со второй женой Татьяной. Также у прославленного режиссера есть сын Степан. Он родился в браке с актрисой Анастасией Вертинской.

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Анна Михалкова пошутила над возрастом родной сестры
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