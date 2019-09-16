Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон уверена, что ее мама беременна

В 2011 году Кейт Миддлтон стала женой принца Уильяма. С тех пор женщина стала для многих иконой стиля, одной из самых заботливых представительниц королевской семьи, а еще многодетной мамой. Герцогиня Кембриджская успевает справляться не только с королевскими обязанностями, но и заботиться о троих детях: шестилетнем принце Джордже, четырехлетней принцессе Шарлотте и годовалом принце Луи.

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В этом году в школу впервые отправилась малышка Шарлотта. Она занимается французским языком, компьютерной грамотой, счетом и другими предметами. Если в первый день девочка нервничала, то потом быстро освоилась и уже нашла себе друзей. На днях во время переменки принцесса по секрету рассказала своим подружкам, что ее мама беременна. Она уверена, что мама подарит ей сестренку. Ее слова услышали учителя школы Томаса Баттерси и были удивлены, так как пока никаких изменений в фигуре Миддлтон не видно.

«У мамы будет еще одна девочка», — похвасталась Шарлотта подругам. «Да уж, это была та самая бомба, которую она обронила в первую же неделю учебы. Помощница не могла поверить своим ушам. Шарлотта говорила громко и выглядела полностью уверенной в том, что ее мама беременна», — цитирует свой источник New Idea.

Также отмечается, что дочка принца Уильяма и Кэтрин очень активная и озорная. Она уже получила прозвище в школе «принцесса-воин». Принцесса Шарлотта очень рада тому, что ее мама ждет ребенка и не скрывает, что очень взволнована. Однако пока не ясно, на сколько можно верить словам малышки. Она всего лишь ребенок, поэтому могла неправильно понять слова родителей или принять желаемое за действительное.

А как вы считаете, принц Ульям и Кейт Миддлтон хотят завести еще одного ребенка?