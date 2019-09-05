Принцесса Шарлотта отправилась в первый класс элитной школы

Первоклашка Шарлотта Кембридж прибыла на место учебы вместе с братом Джорджем и родителями. Джорджа за руку вел отец, а Шарлотта двумя руками схватилась за маму. Было видно, как девочка волновалась. Чету с детьми встречала педагог частной элитной школы. Она протянула руку Джорджу, чтобы поздороваться. Шарлотта только тогда смогла оторваться от мамы и также протянула руку учителю. При этом девочка все время трогала волосы, туго завязанные в хвост.

После выхода видео в Сети появились восторженные отклики о королевской семье: «Они — будущее монархии ! Нам повезло, что у нас есть герцог Кембриджский, герцогиня Кембриджская, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи!» Другие заметили, как отличается школа Беттерси от других школ, указывая на учительские рукопожатия. Какой прекрасный способ, пишут в Инстаграмме пары, показать детям, что они значат для педагогов.

Напомним, в первый год обучения Шарлотту Кембридж ждут занятия французским языком, компьютерная грамота, счет. Также есть такой предмет как рукописная основа (ввод письма), где юная особа будет учиться написанию каракулей и случайных букв. И, конечно, малышка продолжит заниматься музыкой и балетом.