НОВОСТИ

Принцесса Шарлотта отправилась в первый класс элитной школы

Кейт и Уильям проводили старших детей на учебу.

Принцесса Шарлотта отправилась в первый класс элитной школы

Первоклашка Шарлотта Кембридж прибыла на место учебы вместе с братом Джорджем и родителями. Джорджа за руку вел отец, а Шарлотта двумя руками схватилась за маму. Было видно, как девочка  волновалась. Чету с детьми встречала педагог частной элитной школы.  Она протянула руку Джорджу, чтобы поздороваться. Шарлотта только тогда смогла оторваться от  мамы и также протянула руку учителю. При этом девочка все время трогала волосы, туго завязанные в хвост.

После выхода видео в Сети появились восторженные отклики о королевской семье: «Они — будущее монархии ! Нам повезло, что у нас есть герцог Кембриджский, герцогиня Кембриджская, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи!» Другие заметили, как отличается школа Беттерси от других школ, указывая на учительские рукопожатия. Какой прекрасный способ, пишут в Инстаграмме пары, показать детям, что они значат для педагогов.

Напомним, в первый год обучения Шарлотту Кембридж ждут занятия французским языком, компьютерная грамота, счет. Также есть такой предмет как рукописная основа (ввод письма), где юная особа будет учиться написанию каракулей и случайных букв. И, конечно, малышка продолжит заниматься музыкой и балетом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Герцог и герцогиня КембриджскиеДжордж И Шарлоттапринцесса Шарлотта

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Принцесса Шарлотта отправилась в первый класс элитной школы
Интересно?
Поделись с друзьями: