Звездный стиль

Миддлтон вышла в свет в романтичном платье с цветочным принтом

Супруга принца Уильяма посетила фестиваль «Назад к природе».

Миддлтон вышла в свет в романтичном платье с цветочным принтом
Кейт Миддлтон. фото: globallookpress.com

До появления в королевской семье Меган Маркл, все взоры поданных были обращены на Кейт Миддлтон. Супруга принца Уильяма старается одеваться просто и со вкусом. Зачастую она отказывает от брендовых вещей в пользу нарядов из масс-маркета. Также часто герцогиня Кембриджаская выбирает наряды в стиле принцессы Дианы. К слову, романтические образ ей очень идут.

В последнее время Кэтрин не часто выходит в свет, но пропустить фестиваль «Назад к природе», который проходит в саду Королевского садоводческого общества, она не смогла. Неожиданно супруга принца Уильяма вернулась к работе. В саду, который она создавала Адамом Уайтом и Эндрю Дэвисом, она появилась в летнем платье с цветочным узором от дизайнера Эмилию Викстед.

Образ многодетная мама дополнила туфлями на танкетке бежевого цвета и небольшими серьгами. К слову, стоимость ее наряда около 2 тысяч долларов. Эмилия — любимый дизайнер герцогини. В ее нарядах она очень часто появляется на важных мероприятиях. В них есть все, что нужно: классический дизайн и изюминка в виде неожиданного элемента — пояса, узора или броши. Поклонникам новый образ Миддлтон очень понравился.

Она осмотрела сад, где установили домик на дереве, качели, песочницы, батуты и другие развлечения. Жена принца Уильяма даже прокатилась на тракторе и приняла сладости от детей в подарок для ее сына принца Джорджа. Она призналась, что шестилетний малыш обожает сладкое. А в беседе с матерью 15-месячной Матильды Гриффитс, Кейт рассказала немного о своем младшем сыне Луи.

«Мой маленький мальчик любит пахнуть цветами и находиться в саду», — призналась она, пишет Daily Mail.

А вам понравился образ герцогини?

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Миддлтон вышла в свет в романтичном платье с цветочным принтом
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