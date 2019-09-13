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Кейт Миддлтон предложила сотрудничество именитому режиссеру

Сейчас герцогиня Кембриджская ведет активные переговоры с представителями культурного деятеля.

Кейт Миддлтон предложила сотрудничество именитому режиссеру
Фото: https://www.instagram.com/p/BtghPBDhIzH/

Кейт Миддлтон предложила именитому режиссеру и кавалеру Ордена Британской империи Ричарду Кертису работу над проектом. Недавно 32-летняя супруга принца Уильяма встречалась с художественным деятелем, чтобы обсудить с ним детали сотрудничества. Предполагается, что работа знаменитостей будет связана с психическим здоровьем. Что именно задумала представительница королевской четы, пока держится в секрете.

Как отмечает Cosmo, Кейт и Уильям являются достаточно влиятельными людьми в проработке психологических особенностей человека. В 2016 году супруги открыли компанию «Heads Together», которая специализируется на предотвращении суицидов. Подчеркнем, что КЕртис является подходящей кандидатурой для работы в этом направлении: в свое время, режиссер распрощался с сестрой – та покончила с собой. Сам Кертис позже признавался, что был достаточно богат и влиятелен, но ни деньги, ни связи не помогли ему спасти родственницу.

Эксперты также подчеркивают, что работа в медицинском направлении может быть очень успешной для Кейт и Уильяма особенно с учетом активной поддержки со стороны Меган Маркл и принца Гарри.

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Кейт МиддлтонрежиссерРичард Кертиссотрудничествосуицид

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Кейт Миддлтон предложила сотрудничество именитому режиссеру
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