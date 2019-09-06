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Гоша Куценко признался, что мечтает сыграть Ивана Грозного

Актер переживает, что на роль снова позовут Сергея Безрукова

Гоша Куценко признался, что мечтает сыграть Ивана Грозного

Звезда фильма «Любовь-морковь» Гоша Куценко признался в соцсетях, что мечтает сыграть русского царя Ивана IV. На своей странице в Instagram актер опубликовал небольшой отрывок, в котором он предстает нам в образе великого князя московского и всея Руси. Его Иван Грозный — полон сил и собирается брать Казань. 

instagram.com/goshakutsenko

«Короче! Я хочу сыграть Грозного. Очень! Примерно вот так… Но не в эпизоде, главной ролью! В Художественной картине. Крутой. Как думаете , зайдёт? Или Серегу Безрукова опять звать!?», — спросил Куценко у своих подписчиков.

Поклонники актера согласились, что роль ему очень подходит, Гоша, безусловно, справится с ней. 

Актер 26 августа поздравил с днем рождения Земфиру. Он написал стихотворение, в котором заявил, что хотел бы быть певицей и назвал ее непревзойденной. Кроме того, актер и режиссер является поклонником мультипликационного Чебурашки,  который появился на свет 20 августа. В этот день артист рассказал своим подписчикам, что этот персонаж является символом его детства и поздравил удивительного зверька с днем рождения.

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Гоша КуценкоИван ГрозныйСергей Безруков.

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Гоша Куценко признался, что мечтает сыграть Ивана Грозного
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