Звездный стиль

Климова своими дерзкими джинсами наделала много шума в Сети

Поклонники актрисы неоднозначно восприняли ее молодежный стиль.

Климова своими дерзкими джинсами наделала много шума в Сети
Екатерина Климова/instagram.com/klimovagram/

Можно ли в настоящее время говорить о таком понятии, как «молодежный стиль»? Пока однозначно ответить на этот вопрос довольно сложно. Однако очевидно, что тезис размывается с каждым годом все сильнее.

41-летняя Екатерина Климова – одна из тех, кто не желает в своем возрасте останавливаться на фэшн-стереотипах, которые заставляют женщин после 35-ти выглядеть серьезно.

Ее частенько можно заметить в одежде, которую всего-то несколько лет назад носили только подростки. На гастролях в Крыму актриса появилась в белой футболке и рваных джинсах. Поклонники моментально отреагировали на ее дерзкий вид.

«Как вы можете носить эту рваную одежду куда все катятся? Не ожидала от вас…», — разочаровано написала одна из подписчиц звезды в Instagram.

Однако есть и диаметрально противоположные мнения. Вот, к примеру, один из них: «Да, Климовой можно только позавидовать. Родила четверых детей, многодетная мать, и выглядит как девочка. Молодец! Просто прелесть!»

Кстати, на одной из программ «Модного приговора» даже Эвелина Хромченко заметила, что хоть она и не любит «проветриваемые джинсы», но отрицать, что они в тренде не имеет права. Эксперт заявила, что хрупким девушкам они вполне позволительны.

Отметим также, что ранее стилист Сергей Никулин, комментируя образы Екатерины Климовой, отметил в числе самых выигрышных ее смелый наряд, в котором она больше похожа на подростка, чем на женщину средних лет.

А как вы считаете: может ли женщина после 40-ка одеваться, словно она подросток?

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Климова своими дерзкими джинсами наделала много шума в Сети
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