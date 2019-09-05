Климова, Лолита и «Иванушка»: кто из звёзд развелся летом 2019

Далеко не все браки оказываются счастливыми. Некоторые, казалось бы, крепкие пары, к сожалению, расстаются. И звезды – не исключение.

За лето-2019 мы услышали о разводах многих знаменитостей. Среди событий последних дней – известие о разводе одного из «Иванушек», Андрея Григорьева-Аполлонова.

На «Давай поженимся!» будут рады «Иванушке»

Мы позвонили знаменитой свахе Розе Сябитовой и спросили: примут ли Андрея на шоу «Давай поженимся!» и найдут ли ему новую супругу, если он туда обратится (Андрей в одном из интервью выразил желание искать новую супругу именно там или на шоу «Дом-2»)?

«Мы всегда рады таким именитым гостям, — ответила Роза Раифовна. — Он успешный мужчина. Я в это понятие вкладываю наличие трех ключей – от квартиры, от машины и от офиса. Офис – в смысле свое дело, которое неплохо кормит».

По мнению Сябитовой, подходящую невесту 49-летнему Андрею найти будет несложно – «очередь выстроится».

Сябитова: «Женщина должна все прощать»

На наш вопрос, почему сегодня так много разводов, сваха ответила, что в 90% случаев на развод подает женщина, и сама Роза этого не одобряет:

«Женщина должна на все закрывать глаза и прощать, особенно, если у нее дети».

Сябитова добавила, что очень сложная проблема — взаимоотношения отчимов с пасынками или падчерицами.

«Ни один мужчина не захочет воспитывать чужих детей. А если родится ребенок с новым мужем – ей вообще кранты будут. Отец – величина постоянная, отчим – переменная».

По мнению свахи, когда заходит речь о разводе, более взрослый и рассудительный партнер должен забыть о своих интересах и подумать о детях.

Ну, а пока это получается далеко не всех. Вспомним, кто из звёзд объявил о разводе за последнее время.

Григорьев-Аполлонов – Марина Банкова: неожиданно и грустно

История любви рыжего «Иванушки» — Андрея Григорьева-Аполлонова — и Марины Банковой поражает своей романтичностью. Безбашенный ловелас под влиянием красавицы-блондинки на 15 лет моложе превратился в примерного семьянина.

Но в первых числах сентября поклонники ахнули: эта красивая пара решила развестись! Что ж, возможно, им в самом деле будет лучше врозь? Хотя двое их сыновей вряд ли пришли в восторг от этой новости.

Климова – Месхи : актриса переживает молча

На развод со своим третьим мужем Гелой Месхи известная актриса Екатерина Климова подала еще в мае. А слухи о том, что одна из самых красивых российских актрис собирается разводиться, начали распространяться еще три года назад, когда Гелу «застукали» обнимающим начинающую актрису Катрин Асси.

Сотрудники Хамовнического суда столицы пытались сохранить брак – провели с супругами беседу и дали им месяц на раздумье. Но 28 июня развод все же состоялся. Екатерина Климова справляется со своими переживаниями сама, не жалуясь поклонникам.

Нинидзе – Плетнев : ожидания не совпали с реальностью

В мае этого года о грядущем разводе сообщила пара, которую считали образцовой на протяжении 4 лет. Актриса Нино Нинидзе решила расстаться с мужем — актером и режиссером Кириллом Плетневым. Обоим это решение далось нелегко.

Нино пояснила, что никаких скандалов не было, просто ее ожидания от брака не совпали с реальностью. А Кирилл признался, что после разрыва у него возобновились панические атаки, справляться с которыми раньше ему помогала Нино.

Воеводин а – экс-король Малайзии: недостаточно «белая и пушистая» для мусульманина

Одно из главных богатств России, без сомнения — наши женщины. Умницы и красавицы, хорошие хозяйки, душевные и искренние. Это понял и король Малайзии Мухаммад V, увидев модель Оксану Воеводину. Девушка, казалось, получила главный в жизни шанс — вышла замуж за короля.

Однако в июле этого года стало известно: Оксана с двухмесячным сынишкой на руках живет вовсе не в королевском дворце, а в Подмосковье. Муж от нее отказался, и сына своим наследником не признал. В одностороннем порядке был оформлен развод по законам шариата. Судя по всему, король Малайзии ранее не подозревал о том, какой вольной жизнью жила Оксана до встречи с ним, да и потом у него были основания подозревать ее в неверности.

Уколова – Зенкович: дружба навек!

Анастасия Уколова, похоже, просто вышла замуж слишком рано. Ну сами посудите: 25 лет, в разгаре творческая карьера, актриса активно снимается в сериалах «Молодежка» и «СашаТаня», какие уж тут семейные будни?

К разводу пара подошла тоже творчески. Настя Уколова и Антон Зенкович устроили веселую вечеринку по этому поводу, собрали друзей, а после расторжения брака их отношения остались самыми дружескими.

Ширвиндт – Морозова: просто надоели друг другу

Телеведущий Михаил Ширвиндт, как выяснилось, по факту давно уже – еще 8 лет назад — расстался со своей женой Татьяной Морозовой, а этим летом, наконец, их разрыв получил официальное подтверждение. Никаких скандалов, никаких трагедий, все очень рутинно — просто пара охладела друг к другу.

Катина – Кузманович: «угасла страсть»

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина решила развестись с мужем, Сашо Кузмановичем, музыкантом из Словении. Уже решено, что их 4-летний сын Александр будет жить с Леной в Москве, и Лена пообещала не препятствовать его общению с отцом.

Никаких серьезных причин для развода, как уверяют близкие пары, нет. Просто произошло охлаждение в отношениях, угасла страсть, и теперь нет никаких оснований для совместного проживания. Однако Катина этим летом посещала психолога, так что, вероятно, для нее этот развод стал нелегким решением.

Милявская – Иванов: были счастливы 9 лет

За последние годы Лолита Милявская, наверное, сотни раз повторила в интервью и со сцены, как она счастлива со своим мужем – фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, который моложе певицы на 12 лет. Они были вместе 9 лет и вот теперь расстались. О причинах ни он, ни она толком не говорят.

Поклонская – Соловьев: два лидера в одной семье не уживутся

«Самый красивый депутат Госдумы» — Наталья Поклонская — только в августе прошлого года вышла замуж за руководителя аппарата при уполномоченном по правам человека Ивана Соловьева. А уже в конце мая этого года она написала заявление о разводе.

На вопросы о причинах экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская не отвечает, предпочитая воздержаться от комментариев. А ее теперь уже бывший супруг отметил, что «в одной семье двум лидерам не ужиться».

Ирена Понарошку – DJ List : он не ожидал от жены, что она подаст на развод

Начало сентября ознаменовалось еще одной новостью о расставании: муж телеведущей Ирены Понарошку, известный ди-джей List, сообщил в своем Instagramо том, что его супруга подала на развод. В семье – двое сыновей, младшему из которых всего год. Судя по эмоциональному посту ди-джея, он не ожидал от жены подобного шага и теперь разочаровался в женщинах.

Как вы думаете – права ли Роза Сябитова? Действительно ли замужней женщине следует все терпеть и закрывать глаза на неидеальность супруга – лишь бы оставаться замужем?