Климова после развода с Месхи поделилась планами на будущее

Актриса Екатерина Климова в сторис Instagram поделилась планами на будущее. Ее подруга взяла у звезды блиц-интервью, в ходе которого выяснилось, что на уме у многодетной матери. «В глобальном смысле мне бы хотелось, чтобы все в моей жизни так и продолжилось, как я себе наметила. У меня расписан весь год. Предстоят поездки. Вся жизнь спланирована. Какие-то перемены или поступление в институт, освоение второй профессии мне не светит. Я сейчас занимаюсь образованием своих детей», — заявила звезда. Отметим, что о личной жизни актриса ничего не сказала.

Между тем не забыла Климова поговорить и со своими детьми, которых, как известно, у нее четверо. К примеру, ее младшая дочь Белла, которая родилась от брака с актером Гелой Месхи, в будущем хочет поступить в Ломоносовскую гимназию. Именно там учатся старшие дети актрисы.

Младший сын Климовой от брака с актером Игорем Петренко Корней хотел бы в будущем стать авиаконструктором. Подросток увлечен самолетами. Как он заметил во время беседы с мамой, «лайнер уже прекрасно освоил изнутри». А вот старший сын Матвей пока со своим будущим не определился.

Что касается дочери Екатерины Климовой Елизаветы, то она будет пробовать поступить в МГУ или МГИМО. Девушке, которой сейчас 17 лет, интересна журналистка.