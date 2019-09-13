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Иван Ургант торжественно «расписал» Собчак и Богомолова

Перед свадьбой пара побывала в торжественно оформленной студии «Вечернего Урганта».

Иван Ургант торжественно «расписал» Собчак и Богомолова
Иван Ургант примерил роль сотрудницы ЗАГСа. Фото: globallookpress

Ксения Собчак и Константин Богомолов расписались в Грибоедовском дворце бракосочетаний. Теперь пару ждет венчание и роскошное свадебное празднество в Музее Москвы.

Накануне поездки в ЗАГС, куда они приехали в черном катафалке, жених и невеста побывали на программе «Вечерний Ургант». К прибытию Ксении и ее избранника студию Первого канала украсили свадебными венками, а Иван Ургант лично расписал молодых в этом торжественном антураже.

Празднично были одеты и будущие супруги. Собчак выбрала для съемок брючный костюм из светлой ткани, а режиссер появился у Урганта в черных брюках и пиджаке. В ходе шоу телеведущий побеседовал с парой. Иван узнал, что при первой встрече у Ксении сложилось о Константине не самое приятное впечатление, как и у Константина о ней. Конечно, теперь все кардинально изменилось, пишет «Комсомольская правда».

На свадебную вечеринку Собчак и Богомолов пригласили около трехсот гостей. Но в последний момент приглашенные узнали, что светская львица перенесла место проведения мероприятия. Бракосочетание влюбленные празднуют на Зубовском Бульваре на территории Музея Москвы, сообщал портал Teleprogramma.pro.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: globallookpress
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Иван Ургант торжественно «расписал» Собчак и Богомолова
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