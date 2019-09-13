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Собчак и Богомолов уехали из ЗАГСа на катафалке

Пара расписалась в Грибоедовском Дворце бракосочетаний.

Собчак и Богомолов уехали из ЗАГСа на катафалке
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: globallookpress

Ксения Собчак и Константин Богомолов официально стали мужем и женой. В пятницу, 13 сентября, пара расписалась в Грибоедовском Дворце бракосочетаний в Москве.

Такая «несчастливая» дата свадьбы была выбрана парой не случайно. Торжество телеведущая задумала в несколько мрачном стиле. Так, жених и невеста прибыли в ЗАГс и уехали праздновать радостное событие на черном катафалке. На борту автомобиля, внутри сплошь отделанного красной тканью, красовалась надпись «пока смерть не разлучит нас».

От Дворца бракосочетаний катафалк отбыл с открытым багажником, из которого виднелись белые туфли Собчак и черные ботинки ее избранника, сообщает Life.

Ксения Собчак и Константин Богомолов в свадебном катафалке. Кадр Telegram-канала Life Shot.

Но платье Собчак все же было белоснежным. Украшенный шлейфом кружевной наряд светская львица заказала у знаменитого израильского свадебного модельера Galia Lahav. Стоимость одежды его бренда Gala начинается от 7,5 тысячи долларов.

К слову, в самый последний момент Ксения перенесла место проведения свадебной вечеринки. Вместо Петровского пассажа мероприятие состоится на территории Музея Москвы на Зубовском Бульваре, писал портал Teleprogramma.pro.

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Собчак и Богомолов уехали из ЗАГСа на катафалке
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