Собчак в последний момент изменила место проведения свадьбы

Еще в конце лета в прессу просочились слухи, что Ксения Собчак решила выйти замуж во второй раз. В день, когда светская львица получила документы о разводе с Максимом Виторганом, ее новый возлюбленный Константин Богомолов сделал ей предложение руки и сердца. Все это время телеведущая тайно вела подготовку к свадьбе и венчанию, но иногда журналистам удавалось узнать некоторые подробности предстоящего торжества.

Сообщалось, что Собчак решила устроить пышный праздник в кафе на территории Петровского пассажа. Она пригласила около 300 гостей, поэтому только аренда помещения и и банкет обошлись ей примерно в 16 миллионов рублей. Однако в знаменательный день выяснилось, что светская львица в последний момент изменила локация проведения свадьбы. После посещения Грибоедовского ЗАГСа влюбленные отправятся к гостям на территорию Музея Москвы на Зубовском Бульваре, пишет портал Super.

К слову, утром Ксения поделилась трогательным фото с женихом. они продемонстрировали свадебные браслеты с троагтельными надписями. Как узнала Teleprogramma.pro, стоимость таких ювелирных изделий немаленькая. Женский браслет — 176 тысяч 800 рублей, а мужской — 208 тысяч рублей. Не стала телеведущая долго томить поклонников и предстала в свадебном наряде перед поездкой в ЗАГС. Она смотрелась очень нежно в кружевном полупрозрачном платье и длинной фате. Роскошный образ для нее создал израильский дизайнер Galia Lahav.

В 10 утра Собчак уже была готова к важному шагу в жизни. После фотосессии, она встретилась с женихом. Влюбленные прибыли к ЗАГСу на катафалке. Какие еще неординарные решения приняли влюбленные покажет время. Однако скорее всего, они уже стали мужем и женой. В соцсети Богомолов написал лаконичное: «Все». К слову, пока Ксения наслаждается торжеством, за ее сыном Платоном приглядывает ее бывший муж.

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