НОВОСТИ

Собчак в последний момент изменила место проведения свадьбы

Накануне торжественного события гостям сообщили новый адрес, где и пройдет бракосочетание.

Собчак в последний момент изменила место проведения свадьбы
Ксения Собчак. фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Еще в конце лета в прессу просочились слухи, что Ксения Собчак решила выйти замуж во второй раз. В день, когда светская львица получила документы о разводе с Максимом Виторганом, ее новый возлюбленный Константин Богомолов сделал ей предложение руки и сердца. Все это время телеведущая тайно вела подготовку к свадьбе и венчанию, но иногда журналистам удавалось узнать некоторые подробности предстоящего торжества.

Сообщалось, что Собчак решила устроить пышный праздник в кафе на территории Петровского пассажа. Она пригласила около 300 гостей, поэтому только аренда помещения и и банкет обошлись ей примерно в 16 миллионов рублей. Однако в знаменательный день выяснилось, что светская львица в последний момент изменила локация проведения свадьбы. После посещения Грибоедовского ЗАГСа влюбленные отправятся к гостям на территорию Музея Москвы на Зубовском Бульваре, пишет портал Super.

К слову, утром Ксения поделилась трогательным фото с женихом. они продемонстрировали свадебные браслеты с троагтельными надписями. Как узнала Teleprogramma.pro, стоимость таких ювелирных изделий немаленькая. Женский браслет — 176 тысяч 800 рублей, а мужской — 208 тысяч рублей. Не стала телеведущая долго томить поклонников и предстала в свадебном наряде перед поездкой в ЗАГС. Она смотрелась очень нежно в кружевном полупрозрачном платье и длинной фате. Роскошный образ для нее создал израильский дизайнер Galia Lahav.

В 10 утра Собчак уже была готова к важному шагу в жизни. После фотосессии, она встретилась с женихом. Влюбленные прибыли к ЗАГСу на катафалке. Какие еще неординарные решения приняли влюбленные покажет время. Однако скорее всего, они уже стали мужем и женой. В соцсети Богомолов написал лаконичное: «Все». К слову, пока Ксения наслаждается торжеством, за ее сыном Платоном приглядывает ее бывший муж.

А вам нравится эта пара?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездная свадьбаКонстантин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак последние новостиСвадьба Собчак и Богомолова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Собчак в последний момент изменила место проведения свадьбы
Интересно?
Поделись с друзьями: