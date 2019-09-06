Свадьба Собчак и Богомолова обойдется в 16 миллионов рублей

Генеральный директор концертного агентства «Ру-концерт» Евгений Морозов рассказал, сколько будет стоить свадьба светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Напомним, что торжество назначено на 13 сентября.

Известно, что церемонию посетят порядка трехсот человек. Это самые близкие друзья семейства. Праздник пройдет в центре столицы на одной из крупных концертных площадок. Будет обширная развлекательная программа. Правда, детали о том, кто выступит перед гостями пока держатся в секрете.

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По словам Морозова, в заведении, где Собчак и Богомолов сыграют свадьбу очень дорогой ценник на свадебный кейтеринг. Примерно 40 тысяч рублей на человека. В итоге застолье обойдётся молодоженам в 12 миллионов рублей. Также звездам придется раскошелиться на декорирование зала и услуги флориста. Это примерно еще четыре миллиона рублей.

Впрочем, молодоженам, возможно, не придётся платить деньги из своего кармана. Поговаривают, что банкет оплатит друг семьи миллиардер Михаил Прохоров. А вот подруги Собчак уверяют, что светская львица за торжество расплатится бартером. По слухам, она уже несколько месяцев пиарит спонсоров торжества в социальных сетях, сообщает «Комсомольская правда».