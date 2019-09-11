«Какая красавица растет»: Пугачева восхитилась подросшей внучкой Клавдией

Алла Пугачева с наступлением осени вернулась из Юрмалы, где провела почти все лето со своей семьей. Она с радостью виделась со своей подругой Лаймой Вайкуле и даже несколько раз выходила в свет с мужем Максимом Галкиным. Все же большую часть времени артистка уделяла своим детям: Лизе и Гарри. Также в августе в Латвии несколько недель провела Кристина Орбакайте со своей наследницей Клавдией.

Похоже, что Алла Борисовна на днях перебирала архивные снимки. Она опубликовала несколько кадров со своей подросшей внучкой в соцсети. На одном из фото девочка позирует в специальной студии, а на других она запечатлена в Центральном парке в Нью-Йорке.

«Всего 7 лет, а уже видно, какая красавица растет», — восхитилась Примадонна Клавдией.

Поклонники согласились с певицей. Они отметили, что редко встречают таких скромных и обаятельных детей. «У Кристины все дети удались», «Интеллигентная, утонченная красота!», «Красавица и умница. И что особо ценно в детях — это воспитание. Клавочка скромная, и это при таких родственниках!», «Прелесть внучечка у вас! А вы замечательная бабушка!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что старший сын Орбакайте Никита Пресняков стал музыкантом. Он не любит появляться в светских кругах, но недавно исполнил новую песню «Statues», которая многим понравилась, в том числе и его бабушке. Пугачева заявила, что молодой человек «готов к бою», намекая, что Никита смело может ехать на «Евровидение» с такими выдающимися вокальными данными.

А вам нравится семья Орбакайте?