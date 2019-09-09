НОВОСТИ

Пугачева объяснила свои ежегодные летние визиты в Юрмалу

По словам Примадонны, в Латвии она прекрасно себя чувствует и поправляет здоровье.

Пугачева объяснила свои ежегодные летние визиты в Юрмалу
Пугачева каждое лето отдыхает в Юрмале/globallookpress.com

Певица Алла Пугачева в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ объяснила журналистам, почему каждое лето она уезжает отдыхать в латвийскую Юрмалу. Как известно, звезда уже много лет проводит там время вместе со своей семьей – мужем, телеведущим Максимом Галкиным, и детьми Лизой и Гарри, которым, кстати, скоро исполнится уже шесть лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото
Галкин и Пугачева каждое лето отдыхают в Юрмале/globallookpress.com

«В Юрмале я прекрасно себя чувствую. Я там оздоравливаюсь. И дети тоже. Я о планах на будущее никогда не говорю. Главное, чтобы дети отдохнули. Во-первых, в Юрмале хорошая погода. Во-вторых, там место встречи с друзьями. Все туда приезжают и знают, что мы обязательно встретимся. Это прекрасно, потому что в Москве мы практически не видимся. А там это обязательная, так сказать, программа», — заметила звезда.

Отметим, что Максим Галкин за время отдыха в Юрмале, как он сам признался, набрал несколько лишних килограммов, потому что усиленно питался. Теперь он ест ржаные хлебцы с чесноком, чтобы вернуться в прежний вес. При этом в беседах с акулами пера юморист признает, что такая пища ему не по душе.

«Эти хлебцы просто отвратительные. Но я считаю, что мы все равно хорошо выглядим. А все потому, что ведем здоровый образ жизни», — заметил юморист.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинЛатвияМаксим ГалкинЮрмала

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пугачева объяснила свои ежегодные летние визиты в Юрмалу
Интересно?
Поделись с друзьями: