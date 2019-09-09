Пугачева объяснила свои ежегодные летние визиты в Юрмалу

По словам Примадонны, в Латвии она прекрасно себя чувствует и поправляет здоровье.

Певица Алла Пугачева в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ объяснила журналистам, почему каждое лето она уезжает отдыхать в латвийскую Юрмалу. Как известно, звезда уже много лет проводит там время вместе со своей семьей – мужем, телеведущим Максимом Галкиным, и детьми Лизой и Гарри, которым, кстати, скоро исполнится уже шесть лет.

«В Юрмале я прекрасно себя чувствую. Я там оздоравливаюсь. И дети тоже. Я о планах на будущее никогда не говорю. Главное, чтобы дети отдохнули. Во-первых, в Юрмале хорошая погода. Во-вторых, там место встречи с друзьями. Все туда приезжают и знают, что мы обязательно встретимся. Это прекрасно, потому что в Москве мы практически не видимся. А там это обязательная, так сказать, программа», — заметила звезда.

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Отметим, что Максим Галкин за время отдыха в Юрмале, как он сам признался, набрал несколько лишних килограммов, потому что усиленно питался. Теперь он ест ржаные хлебцы с чесноком, чтобы вернуться в прежний вес. При этом в беседах с акулами пера юморист признает, что такая пища ему не по душе.

«Эти хлебцы просто отвратительные. Но я считаю, что мы все равно хорошо выглядим. А все потому, что ведем здоровый образ жизни», — заметил юморист.