Орбакайте подчеркнула фигуру цветной блузкой и джинсами клеш

Певица встретилась с поклонниками и сделала с ними памятные селфи.

Кристина Орбакайте всегда выглядит элегантно и сильно. Даже на отдыхе в Юрмале этим летом певица каждый раз подбирала яркие образы то для игры в гольф, то для катания на лодке с мужем. Поклонники отмечают, что артистка умеет подчеркнуть свои достоинства. Некоторые даже считают ее иконой стиля. Отпуск звезды закончился. Недавно она отвела дочку Клавдию в школу, а сама вернулась к работе.

8 августа она выступила на одном из концертов в Москве, организованных в честь Дня города. Для появления на публике Орбакайте выбрала цветную блузку свободного кроя из атласной ткани. К ней она надела темные джинсы клеш. Артистка сделала яркий макияж и уложила волосы. К образу она добавила ботинки на квадратном каблуке. После выступления Кристина отправилась за кулисы, а затем вышла к поклонникам, которые выкрикивали ее имя.

Певица уделила фанатам несколько минут. Она сделала со многими памятные селфи. В соцсети Орбакайте опубликовала видео, на котором запечатлен этот момент.

«Вчера дружно и весело поздравили Москву в парке Печатники! Люблю, когда у всех прекрасное настроение», — написала она.

К слову, на сцене звезда выступила в черном сценическом костюме. Блестящий жакет после первого выступления она сняла, оставшись в черной тунике с бахромой и лосинах. Орбакайте исполнила хиты «Пьяная вишня» и Перелетная птица«. Поклонники остались в восторге от ее образов и выступления. «Сама элегантность, красота и простота», «Кристина умничка! Без всяких выкрутасов общается с людьми», «Такая стильная», — высказались пользователи Сети.

А вам понравился новый образ Кристины?