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«Все будет хорошо»: Пугачева и Орбакайте вступились за Билана

Звездное семейство не прошло мимо скандала с известным исполнителем.

«Все будет хорошо»: Пугачева и Орбакайте вступились за Билана
Орбакайте и Пугачева поддержали Билана/globallookpress.com

Примадонна отечественной эстрады Аллы Пугачёва и ее старшая дочь певица и актриса Кристина Орбакайте не прошли мимо скандала, в который угодил Дима Билан. Напомним, что известный исполнитель вышел пьяным на сцену во время празднования дня города в Самаре. Позже певец принес в Instagram извинения и пообещал дать бесплатный концерт в волжском городе. При этом он честно признался, что перед выступлением перебрал с коньяком. Спиртным напитком его угостили друзья.

Дима Билан. Фото
Пугачева и Орбакайте поддержали Билана/https://www.instagram.com/bilanofficial/

Между тем под постом Димы Билана высказались многие известные исполнители. К примеру, его поддержали композитор Игорь Николаев и поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров.

Не прошли мимо громкой истории и Алла Пугачёва со своей старшей дочерью Кристиной Орбакайте. Примадонна, к примеру, поставила смайлик в виде сердечка. В свою очередь ее дочь написала: «Все будет хорошо».

Отметилась в комментариях и популярная певица Зара, давняя подруга Димы Билана. «Дмитрий, дорогой, спасибо за твоё доброе сердце и любовь к зрителю! Ты большой артист! С любовью и уважением, всегда твоя Зара».

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Тэги:

Алла ПугачеваДима БиланИгорь НиколаевКристина ОрбакайтеСамара

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«Все будет хорошо»: Пугачева и Орбакайте вступились за Билана
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