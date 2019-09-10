«Все будет хорошо»: Пугачева и Орбакайте вступились за Билана

Примадонна отечественной эстрады Аллы Пугачёва и ее старшая дочь певица и актриса Кристина Орбакайте не прошли мимо скандала, в который угодил Дима Билан. Напомним, что известный исполнитель вышел пьяным на сцену во время празднования дня города в Самаре. Позже певец принес в Instagram извинения и пообещал дать бесплатный концерт в волжском городе. При этом он честно признался, что перед выступлением перебрал с коньяком. Спиртным напитком его угостили друзья.

Между тем под постом Димы Билана высказались многие известные исполнители. К примеру, его поддержали композитор Игорь Николаев и поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров.

больше по теме Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре Продюсер уже ведет переговоры о повторном концерте звезды в этом городе.

Не прошли мимо громкой истории и Алла Пугачёва со своей старшей дочерью Кристиной Орбакайте. Примадонна, к примеру, поставила смайлик в виде сердечка. В свою очередь ее дочь написала: «Все будет хорошо».

Отметилась в комментариях и популярная певица Зара, давняя подруга Димы Билана. «Дмитрий, дорогой, спасибо за твоё доброе сердце и любовь к зрителю! Ты большой артист! С любовью и уважением, всегда твоя Зара».