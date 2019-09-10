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Киркоров и Пугачева оценили новую песню внука артистки в Instagram

Две звезды отечественной эстрады положительно оценили работу Никиты Преснякова в комментариях к видео.

Киркоров и Пугачева оценили новую песню внука артистки в Instagram
Фото: https://www.instagram.com/p/BtTN4S0FSnf/

Филипп Киркоров и Алла Пугачева пропиарили новую песню Никиты Преснякова. Своими впечатлениями от «Statues» бывшие супруги обменялись в комментариях к ролику. Киркоров репостнул к себе в профиль в Instagram клип и заявил, что работа вышла «очень крутой». Спустя считанные минуты к положительной оценке присоединилась и сама Примадонна – она заявила, что ее внук «готов к бою», намекая на необходимость внуку выступить на Евровидении.

В свою очередь, актриса Алика Смехова отметила высокий уровень вокальных данных Преснякова. Вторят близким людям и другие подписчики: «Мурашки», «Такой талантище!», «За душу берет».

Почти за сутки с момента публикации клип на песню просмотрели 28 тысяч человек. Сам Пресняков отметил, что композиция доступна к скачиванию на любой удобной для зрителя платформе. На вопрос же о том, чем он сам вдохновлялся, чтобы реализовывать такие треки, Никита отметил, что предпочитает слушать классику: Korn, Linkin Park, Limp Bizkit, Queen, Muse, Nirvana, Bring Me The Horizon, Periphery, Of Mice & Men.

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Тэги:

Алла ПугачеваНикита ПресняковпесняФилипп Киркоров

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Киркоров и Пугачева оценили новую песню внука артистки в Instagram
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