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Нетребко показала, как отпраздновал день рождения сын Тьяго

Оперная дива прокатилась с именинником на теплоходе в Берлине и прошлась с ним по магазинам.

Нетребко показала, как отпраздновал день рождения сын Тьяго
Анна Нетребко с мужем и сыном. фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко привыкла жить в бешеном ритме жизни. Оперная дива постоянно гастролирует, но это не помешало ей обрести счастье в личной жизни. Уже почти четыре года артистка живет в браке с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым. У них есть дома в Вене и Нью-Йорке, где они обычно и живут. Общих детей у супругов нет, но от прошлых отношений у певицы подрастает сын Тьяго, который стал Юсифу практически родным.

После небольшого отдыха в Сочи Нетребко с семьей приехала в Берлин. Именно там оперная дива отпраздновала день рождения наследника. Мальчику исполнилось 11 лет. В честь такого события артистка отвела именинника в магазин с новейшими гаджетами и различной техникой. Тьяго очень быстро определился с подарком: ему понравился самокат. «Клево!» — заявила Анна, наблюдая, как сын катается по магазину.

Позже артистка с мужем и другими родственниками оказалась на теплоходе. Они разместились за столиком, чтобы отпраздновать день рождения Тьяго и насладиться живописными видами. Происходящее Нетребко сняла на видео. Она также опубликовала трогательные фото с наследником, на которых его обнимает то мама, то Юсиф.

«С днём рождения, Тиша!» — написала певица.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Они отметили, что мальчик очень быстро растет. «Какой хороший мальчик у вас! У него такая искренняя радость», «Какие нежные и милые! Особенно на последних фото», «Он у вас такой замечательный и добрый мальчик!», «Столько любви на ваших фотографиях», «Красивые! Счастья вам!» — прокомментировали пост подписчики. К слову, Анна делает все, чтобы ее сын вырос неизбалованным. Не раз Тьяго мыл посуду в ресторанах, за что получал денежное поощрение.

А вы что дарите своим детям на праздники?

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Анна Нетребкодень рожденияТьяго НетребкоЮсиф Эйвазов

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Нетребко показала, как отпраздновал день рождения сын Тьяго
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