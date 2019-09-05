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Анна Нетребко случайно запустила в зрителя букетом цветов

Певица пожаловалась, что такое с ней происходит уже не в первый раз.

Анна Нетребко случайно запустила в зрителя букетом цветов
АННА НЕТРЕБКО. ФОТО: INSTAGRAM@ANNA_NETREBKO_YUSI_TIAGO

Во время выступлений звезд, конечно, могут случаться самые неожиданные казусы. При этом некоторые знаменитости все «неприятности» могут тщательно репетировать.

Но вот как быть оперной диве Анне Нетребко – непонятно. Уже не первый раз после концертов с ней происходит одна и та же вещь. Об этом после концерта в Берлине артистка рассказала в своей очередной публикации в социальной сети Instagram.

«Опять долбанула кого-то цветами… а так… ну, с успехом нас», — написала звезда под небольшим роликом, на кадрах которого певица под овации, стоя с букетом на сцене, бросает его в зрительный зал. Тот попадает кому-то из зрителей по голове. Прикрыв от неожиданности лицо рукой, певица демонстративно быстро, в шутку, убегает со сцены вместе с мужем.

Напомним, накануне стало известно, что муж оперной певицы подарил ей шикарный ювелирный набор, одним из авторов которого является известный историк моды Александр Васильев.

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Анна Нетребко случайно запустила в зрителя букетом цветов
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