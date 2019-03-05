Десятилетний сын Анны Нетребко заработал гонорар за помощь на кухне в ресторане

Анна Нетребко уже почти четыре года состоит в счастливом браке с азербайджанским тенором Юсифа Эйвазовым. Они живут душа в душу, много путешествуют вместе, а также часто выступают в дуэте. От прошлых отношений у оперной дивы подрастает сын Тьяго. Мальчику всего десять лет, но он уже задумывается о своем будущем. Не так давно Нетребко рассказала, что ее наследник хочет придумывать компьютерные игры и рисовать мультфильмы, а также не прочь стать трактористом.

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Сын Анны прекрасно ладит с Юсифом. При этом, по словам мужчины, раньше мальчик был сильно избалован, но ему удалось это исправить. Примечательно, что несколько дней назад в ресторане «Солнце» в Вене малыш согласился отправиться на кухню и помочь работникам. Он перебрал грязную посуду. В соцсети Нетребко опубликовала видео, на котором запечатлен этот момент. На кадрах видно, что повара немного смущены появление оперной дивы на кухне. При этом управляющий ресторана отметил, что Тьяго хорошо поработал и получит пять евро.

«Ура! Молодец», — воскликнула Анна, когда об этом узнала. Поклонники также восхитились тем, что мальчик не боится работать. «Первые, заработанные, шикарно. Тиша, так держать!», «Поздравляем с первым взносом в бюджет семьи», «Вы молодцы, что даёте понять Тише, что деньги надо зарабатывать», — отозвались пользователи соцсети. Напомним, что у Нетребко есть дом в Нью-Йорке, а также квартира в Вене. Она еще несколько лет назад получила австрийской гражданство.