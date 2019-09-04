НОВОСТИ

Муж Нетребко подарил певице ювелирные украшения от Александра Васильева

Историк моды отметил, что эти драгоценности - идеальное сочетание для настоящей дивы.

Муж Нетребко подарил певице ювелирные украшения от Александра Васильева
АННА НЕТРЕБКО И ЮСИФ ЭЙВАЗОВ ФОТО:GLOBALLOOKPRESS.COM

Судя по новому снимку в социальных сетях, оперная дива Анна Нетребко очень счастлива. И, в общем, есть от чего. В качестве подарка ее супруг Юсиф Эйвазов преподнес любимой просто шикарный подарок.

Об этом на своей странице в Instagram написал известный историк моды Александр Васильев. По его словам, Юсиф в качестве презента выбрал несколько изящных изделий из его коллекции «Украшения императорских особ», которую Васильев создал в сотрудничестве с Ювелирным домом CHAMOVSKIKH.

«Каждое изделие получило клише — «Лилию Александра Васильева». Малахит, бриллианты и золото — идеальное сочетание для настоящей дивы», — пишет эксперт.

На фотографии, кстати, Анна Нетребко и владелец CHAMOVSKIKH Jewellery House Александр Чамовских демонстрируют те самые драгоценности.

Напомним, несколькими днями ранее в день начала учебного года певица окунулась в воспоминания, встретившись ос своей первой учительницей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Васильев историк модыАнна НетребкоАнна Нетребко последние новостироскошный подарокювелирные украшенияЮсиф Эйвазов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Муж Нетребко подарил певице ювелирные украшения от Александра Васильева
Интересно?
Поделись с друзьями: