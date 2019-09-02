В годовщину свадьбы дочь Машкова заговорила о сложностях в браке

Мария 10 лет живет в союзе с музыкантом Александром Слободяником.

Мария Машкова отметила 10-летие своего брака с пианистом и бизнесменом Александром Слободяником. В честь этого события дочь знаменитого актера посвятила супругу трогательный пост, украсив его свадебными фотографиями. А также честно поведала о сложностях, которые случаются в их отношениях.

Поженились они в Санкт-Петербурге в 9 часов утра. Нестандартный голубой наряд невесты сшила артистке подруга всего за одну ночь. Взяв отрез ткани, некогда привезенный из Индии. Из оставшихся кусочков материи для жениха смастерили стильный шарф.

После регистрации Мария бегала по улицам города босиком. Зачем она это делала, девушка уже вспомнить не может. Но, видимо, от переизбытка эмоций.

Актриса призналась, что их отношения с супругом не всегда были гладкими. Иногда дело доходило до слов о расставании, но ее муж стойко отвечал: «Не дам я тебе развода!»

А бывало наоборот – нервы сдавали у супруга. Тогда заявляла Мария: «Погнали! Я у тебя жилплощадь оттяпаю и жизни не дам!» И это сдерживало Александра.

Звезда кино поблагодарила мужа за то, что он является для нее опорой и продолжает оставаться рядом.

Напомним, пара воспитывает двух дочерей: 9-летнюю Стефанию и 7-летнюю Александру. Мария частенько радует своих поклонников музыкальными клипами от них.