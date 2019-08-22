«Я вышла замуж из-за генофонда»: дочь Машкова раскрыла предысторию своего брака

Мария Машкова раскрыла в своем Instagram секрет своего счастливого брака. Актриса уже 10 лет замужем за музыкантом и предпринимателем Александром Слободяником-младшим. Они воспитывают двух дочерей – Стефанию и Александру, которым 9 и 7 лет соответственно.

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Машкова сказала, что выбрала своего супруга из-за его прекрасного генофонда. Ведь его папа Александр Слободяник был выдающимся советским пианистом. Муж, как оказалось, тоже неплохой музыкант и даже давал концерты в лучших залах по всему миру. Поэтому Мария пришла к выводу, что и у ее будущих детей обязательно должен проявиться музыкальный талант.

«Генофонд работает! Пришлось действовать», — сказала она.

Далее Машкова призналась, что в ее семье с музыкой взаимоотношения выстраивались сложно, и она так и не научилась владеть инструментом. А потому решила реализовать свои мечты через детей. В заключении актриса попросила прощения у психологов, коротко аргументировав словом «надо».

Все свои рассуждения актриса офомила под видео, на котором ее страрша дочь Стефания музицирует на фортепиано.