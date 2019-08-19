ЗВЕЗДЫ

Дочь Машкова рассказала, как трамваем измерить любовь

Мария уже 10 лет счастливо живет в браке с музыкантом Александром Слободяником.

Дочь Машкова рассказала, как трамваем измерить любовь
Мария Машкова/instagram.com/masha_mashkova_official/

Есть разные способы измерить любовь. Кто-то говорит, что нужно вместе уйти в горы, кто-то – поехать на необитаемый остров, кто-то – пережить совместные трудности. А вот Мария Машкова, дочь легендарного актера и режиссера Владимира Машкова, убеждена – чувства проверяются в трамвае.

Оригинальной мудростью, которую она унаследовала от своей матери, тоже актрисы, Елены Шевченко, она поделилась в своем Instagram. Мария написала:

«Вот ты едешь в трамвае и тебе очень хорошо и так хочется видеть любимого человека, поделиться своим хорошо. А потом ты едешь в трамвае и тебе очень плохо, и ты не хочешь видеть своего любимого. Так вот, по версии моей мамы Елены Шевченко, истинная любовь – это, когда ты хочешь видеть его в трамвае всегда!»

На фото, которым она проиллюстрировала пост, изображена сама Мария и ее муж музыкант и бизнесмен Александр Слободяник-младший, сын знаменитого пианиста Александра Слободяника. Поженились они в 2009 году, воспитывают двух дочерей – 9-летнюю Стефанию и 7-летнюю Александру. Девочки пошли в родителей – обладают как актерскими, так и музыкальными талантами, демонстрируя их в соцсетях.

Для Марии это второй брак и, судя по всему, очень счастливый. Своего любимого мужа актриса называет «мой тыл», а дети — ласково Кука. В своем Instagram Мария написала, что завидует своим дочерям, ведь у них есть такой заботливый отец.

С первым мужем актером Артемом Семакиным она познакомилась на съемках сериала «Не родись красивой». Они прожили с 2005-го по 2009-й года.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramВладимир Машковвнучки МашковалюбовьМария МашковаСтефания Машкова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Машкова рассказала, как трамваем измерить любовь
Интересно?
Поделись с друзьями: