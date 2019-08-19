Дочь Машкова рассказала, как трамваем измерить любовь

Есть разные способы измерить любовь. Кто-то говорит, что нужно вместе уйти в горы, кто-то – поехать на необитаемый остров, кто-то – пережить совместные трудности. А вот Мария Машкова, дочь легендарного актера и режиссера Владимира Машкова, убеждена – чувства проверяются в трамвае.

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Оригинальной мудростью, которую она унаследовала от своей матери, тоже актрисы, Елены Шевченко, она поделилась в своем Instagram. Мария написала:

«Вот ты едешь в трамвае и тебе очень хорошо и так хочется видеть любимого человека, поделиться своим хорошо. А потом ты едешь в трамвае и тебе очень плохо, и ты не хочешь видеть своего любимого. Так вот, по версии моей мамы Елены Шевченко, истинная любовь – это, когда ты хочешь видеть его в трамвае всегда!»

На фото, которым она проиллюстрировала пост, изображена сама Мария и ее муж музыкант и бизнесмен Александр Слободяник-младший, сын знаменитого пианиста Александра Слободяника. Поженились они в 2009 году, воспитывают двух дочерей – 9-летнюю Стефанию и 7-летнюю Александру. Девочки пошли в родителей – обладают как актерскими, так и музыкальными талантами, демонстрируя их в соцсетях.

Для Марии это второй брак и, судя по всему, очень счастливый. Своего любимого мужа актриса называет «мой тыл», а дети — ласково Кука. В своем Instagram Мария написала, что завидует своим дочерям, ведь у них есть такой заботливый отец.

С первым мужем актером Артемом Семакиным она познакомилась на съемках сериала «Не родись красивой». Они прожили с 2005-го по 2009-й года.