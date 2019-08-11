Само очарование: внучка Машкова спела песню Билли Айлиш

Похоже, что 9-летней Стефании, внучке известного актера Владимира Машкова и дочери популярной артистки Марии Машковой тоже уготована судьба стать звездой. Ее любительские видеоклипы из автомобиля матери, которые системно появляются в Сети, становятся все более популярными у пользователей.

больше по теме Дочь Машкова вернулась к работе и предстала в ретро-образе Актриса опубликовала снимок со съемок исторического фильма.

Не удивительно – девочка очень харизматичная, артистичная, да еще и красавица, в точности как ее знаменитые предки.

Ролики, кстати, довольно типичны. Они с матерью обычно просто едут в машине и дурачатся, девочка подпевает магнитофонной записи, демонстрируя неплохую хореографию. И, тем не менее, каждый новый клип вызывает бурю эмоций у подписчиков Марии, которая регулярно радует их новыми кадрами.

На этот раз юная актриса спела песню Билли Айлиш, которая вскоре прилетает в Москву с концертом. Машкова написала, что девочка мечтает о встрече с ней, но именно на этот день у Марии намечены съемки.

«И я вот думаю, может, как в детстве натереть о шерсть градусник, сказаться больной и метнуться? Что важнее: любимая работа или мощная галочка уважения от дочери?» — задала она вопрос подписчикам. А как считаете вы?