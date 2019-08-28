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«Вместе я их видела не больше 10 раз»: дочь Машкова откровенно рассказала о своих родителях

Только недавно актриса отпустила обиды на своих папу и маму и стала принимать их такими, как есть.

«Вместе я их видела не больше 10 раз»: дочь Машкова откровенно рассказала о своих родителях
Мария Машкова /globallookpress.com

Мария Машкова, дочь народного артиста Владимира Машкова и актрисы Елены Шевченко, открыто рассказала в Instagram о своих детских обидах на родителей. А также о том, как литература помогла ей решить психологические проблемы.

По словам актрисы, ее родители познакомились, когда были еще детьми. Папе было 15 лет, маме – 14. А разошлись они практически сразу после появления на свет Маши. Тогда им было лет по 20. Вместе Мария их видела не больше 10 раз.

«Пару раз на моих днях рождениях, на первой свадьбе (на вторую не позвала, решила не частить) и пару раз по «экстрималочке», — призналась Мария.

По ее словам, мама никогда не говорила при ней плохо про отца. Но она все равно скрывала от нее, что очень сильно любит папу. И, когда родительница звонила ей в тот момент, когда она была рядом с отцом, Мария сбрасывала телефон. Ей казалось, что мама не должна была знать об этом. Так продолжалось до 30 лет.

Разобраться в себе, понять прошлое и настоящее помогли Марии психологические книги. После прочтения специализированной литературы, Машкова пришла к пониманию, что счастлива именно с такими нестандартными мамой и папой.

Она призналась, что в детстве мечтала об отце – учителе географии, который сможет проверять ее контурные карты прямо дома. А также о маме, которая будет готовить для нее и заботиться о ней. Но сейчас она осознала, что ей не нужен был такой отец, а забота матери понадобилась ей именно в настоящий момент. Тем более, что мама как раз научилась готовить.

Машкова поблагодарила мать за счастье, которое та дарила ей в детстве, а отца за выбранную ей профессию.

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«Вместе я их видела не больше 10 раз»: дочь Машкова откровенно рассказала о своих родителях
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