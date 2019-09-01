«Овладевайте ими»: Тарзан поздравил всех с Днем знаний

Известный танцор и бодибилдер Тарзан 1 сентября решил обойтись без раздевания и записал видео-поздравление с Днем Знаний. 49-летний артист надел халат, шляпу, круглые очки и взял в руки трость, чтобы походить на доброго волшебника, и спел для своих подписчиков песенку про школу.

«Овладевайте ими… Знаниями. С праздником!» — завершил ролик эпатажный Сергей Глушко.

Видео опубликовано в Instagram и сейчас собирает ироничные комментарии от подписчиков Тарзана.

Напомним, в браке с певицей Наташей Королевой у артиста есть сын Архип, правда, парню уже 17 лет, и его не нужно провожать в школу. В этом году молодой человек начнет учиться в Высшей школе экономики. Недавно он всколыхнул социальные сети новостью о том, что скоро сделает своих звездных родителей бабушкой и дедушкой.

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