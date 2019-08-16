Наташа Королева заявила, что готова стать бабушкой

Певица Наташа Королева заявила, что в теории она уже готова к тому, что скоро станет бабушкой. Сейчас ее сын 17-летний Архип Глушко встречается с бывшей участницей проекта «Дом-2» Марией Слугиной. Как сказала яркая исполнительница, ее сын – самостоятельный парень, который знает, что делает.

«В теории готовы с мужем Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит. Лишний раз беседы провели, хоть он и говорит: «Я все знаю!» — заявила Наташа Королева.

больше по теме Наташа Королева занялась «дог-йогой» Поклонники певицы также выразили готовность взять уроки у лохматого тренера.

Между тем Мария Слугина, избранница Архипа Глушко, сейчас проходит лечение в Центральной клинической больнице Москвы. Сын Королевой каждый день навещает возлюбленную. Недавно в соцсетях он намекнул, что его ненаглядная, которая, кстати, старше его на шесть лет, уже беременна. В сторис Instagram он опубликовал фото со смайликом в виде беременной женщины. При этом он заявил, что у него готовится эксклюзивчик для СМИ.

Отметим, что Архип Глушко познакомился с Марией Слугиной на вечеринке общих друзей. Сначала молодые люди просто встречались, а потом между ними вспыхнул роман. Сегодня они уже не представляют жизни друг без друга. Наташа Королева отмечала, что Мария ей очень понравилась. Она хорошая девушка, сообщает «СтарХит».