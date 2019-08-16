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Наташа Королева заявила, что готова стать бабушкой

Правда, пока певица рассуждает в теории.

Наташа Королева заявила, что готова стать бабушкой
Наташа Королева готова стать бабушкой/globallookpress.com

Певица Наташа Королева заявила, что в теории она уже готова к тому, что скоро станет бабушкой. Сейчас ее сын 17-летний Архип Глушко встречается с бывшей участницей проекта «Дом-2» Марией Слугиной. Как сказала яркая исполнительница, ее сын – самостоятельный парень, который знает, что делает.

Наташа Королева с мужем. Фото
Королева и Тарзан могут стать скоро бабушкой и дедушкой/globallookpress.com

«В теории готовы с мужем Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит. Лишний раз беседы провели, хоть он и говорит: «Я все знаю!» — заявила Наташа Королева.

Между тем Мария Слугина, избранница Архипа Глушко, сейчас проходит лечение в Центральной клинической больнице Москвы. Сын Королевой каждый день навещает возлюбленную. Недавно в соцсетях он намекнул, что его ненаглядная, которая, кстати, старше его на шесть лет, уже беременна. В сторис Instagram он опубликовал фото со смайликом в виде беременной женщины. При этом он заявил, что у него готовится эксклюзивчик для СМИ.

Отметим, что Архип Глушко познакомился с Марией Слугиной на вечеринке общих друзей. Сначала молодые люди просто встречались, а потом между ними вспыхнул роман. Сегодня они уже не представляют жизни друг без друга. Наташа Королева отмечала, что Мария ей очень понравилась. Она хорошая девушка, сообщает «СтарХит».

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Архип ГлушкоМария СлугинаНаташа КоролеваТарзан

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Наташа Королева заявила, что готова стать бабушкой
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