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49-летний Тарзан показал идеальное тело в плавках

Сергей Глушко обнажился на публике следом за супругой.

49-летний Тарзан показал идеальное тело в плавках
Сергей Глушко / global look press

Наташа Королева и Тарзан (настоящее имя — Сергей Глушко) — одна из самых крепких и эксцентричных пар российского шоу-бизнеса.

Так, недавно 46-летняя певица опубликовала голый снимок, на котором она встала на голову по примеру американской модели, занимающейся йогой. Королева доказала, что ей нечего стесняться. Но через некоторое время артистка удалила провокационный снимок.

Вслед за супругой на своей странице в соцсети Instagram в откровенном виде предстал и сам Тарзан. Впрочем, его подписчиков «голыми» фотографиями не удивить.

На новом снимке 49-летний Глушко демонстрирует идеальное накаченное тело в красных микро плавках. Сам танцор позирует на фоне живописных гор. Судя по всему, сейчас артист находится на отдыхе в одной из жарких стран.

Подписчицы оценили хорошую форму Сергея и поспешили осыпать его комплиментами.

«Молодец мужчина. Дает пример другим, как следить за собой», «Красив как Бог», «Аполлон», «Геракл», «Хватит уже смущать всех своей красотой», — с восхищением написали поклонницы.

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идеальное телообнаженный снимокСергей ГлушкоТарзан

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49-летний Тарзан показал идеальное тело в плавках
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