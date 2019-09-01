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Королева поздравила сына с началом учебы в Высшей школе экономики

Архип Глушко стал студентом первого курса.

Королева поздравила сына с началом учебы в Высшей школе экономики
Королева поздравила сына с началом учебы/globallookpress.com

Певица Наташа Королева в Instagram поздравила своего единственного семнадцатилетнего сына с началом учебы в Высшей школе экономики. Минувшим летом Архип Глушко успешно сдал вступительные испытания и теперь будет учиться в престижном учебном заведении.

При этом она опубликовала видеозапись, на которой ее сын от брака с бодибилдером Тарзаном читает на английском языке стихи поэта Михаила Гуцериева, который написал не один десяток песен для звезд отечественной эстрады.

«Лирика от Михаила Гуцериева на английском языке звучит по-особенному в прочтении студентом первого курса ВШЭ Архипом Сергеевичем Глушко! Поздравляю с началом учебного года!» — заявила Наташа Королева.

Отметим, что не так давно стало известно, что у Архипа Глушко появилась девушка. Сейчас молодой человек встречается с бывшей участницей скандального проекта «Дом-2» Марией Слугиной. При этом известно, что девушка на шесть лет старше молодого человека. Впрочем, это обстоятельство никак не мешает влюбленным быть вместе. Наташа Королева ранее говорила, что полностью одобряет выбор своего единственного сына.

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Тэги:

Архип ГлушкоВысшая школа экономикиМария СлугинаНаташа КоролеваСергей Глушко

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Королева поздравила сына с началом учебы в Высшей школе экономики
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