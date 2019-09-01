ЗВЕЗДЫ

Анита Цой показала богатый урожай со своего сада

48-летняя звезда, как и многие россияне, любит отдыхать на своей земле.

Анита Цой показала богатый урожай со своего сада
Антита Цой/globallookpress.com

Пристрастием покопаться в огороде этим летом отметились такие звезды шоу-бизнеса, как Сергей Безруков, Марина Юдашкина, Ангелина Вовк, Лолита Милявская. Не отстала от своих коллег и Анита Цой. В своем блоге певица разместила фотографию с богатым урожаем.

На фото можно увидеть знатную капусту, отличные кабачки, свеклу, морковь и зелень. И все это – только начало, предупредила певица. В дальнейшем она планирует выложить видео с собственного огорода. А то, что показано в кадре, она сорвала для того, чтобы просто приготовить ужин для мужа.

Напомним, ранее мы писали про огород Лолиты Милявской, на котором она вырастила огромные помидоры. Усадьба певицы располагается в Болгарии, в благоприятном для растений климате, поэтому овощи и фрукты там родятся очень знатными.

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Анита Цой показала богатый урожай со своего сада
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