ЗВЕЗДЫ

Маленькие помощники: внуки Юдашкина сходили по грибы

Супруга именитого дизайнера поделилась новыми снимками в Instagram.

Маленькие помощники: внуки Юдашкина сходили по грибы
Марина Юдашкина с внуком. фото: instagram.com/marinayudashkina/

Валентин Юдашкин уже 31 год счастлив в браке с Мариной Юдашкиной. Некоторое время назад стало известно, что модельер борется с раком. Однако позже супруга звезды сообщила, что беспокоится не о чем. Мужчина соблюдает предписания врачей и чувствует себя прекрасно. Рядом с отцом находится и его дочка Галина. Девушка подарила своим родителям двух внуков: Анатолий родился в 2016 году, а Аркадий в 2018.

Этим летом Марина много времени проводит с малышами. В соцсети она то и дело публикует снимки с подросшими наследниками своей дочки. 21 июля супруга модельера поделилась фотографиями, на которых Анатолий и Аркадий запечатлена на природе. Они сходили по грибы и собрали целую корзинку «урожая». Как и полагается в такой именитой семье, малыши выглядели очень стильно. Старшый внук Юдашкина позировал в джинсах, футболке и клетчатой рубашке, а младший в свободных джинсах с принтом и красном джемпере на молнии.

«Вот и у нас грибы подросли!», — похвастала Марина.

Трогательными кадрами восхитились Ольга Слуцкер и Яна Рудковская. А поклонники обратили внимание, что малыши подросли. «Какие вы молодцы. Супер!», «Вот это грибной человек!», «Ничего себе урожай, больше малышей», «Грибы больше мальчишек — где такие нашли эти симпотяги», «Внучатки прелесть», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Галине удалось быстро вернуться в форму после родов. Она занимается спортом дома. По словам девушке, ей хватает коврика и гантелей. Пока дети спят дочь Юдашкина успевает устроить себе тренировку. Некоторое время назад она начала приобщать к спорту и свою маму, которой 60 лет.

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Валентин Юдашкинзвездные детиМарина Юдашкина

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Маленькие помощники: внуки Юдашкина сходили по грибы
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