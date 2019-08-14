Лолита с гордостью показала урожай на огороде в Болгарии

Особенно в этом году певицу порадовали помидоры - "по килограмму каждый".

Эпатажная артистка Лолита Милявская как всегда отличилась. В противовес музыкальному бомонду столицы она не поехала отдыхать на Мальдивы или Бали. А обосновалась на собственном огороде в Болгарии, посвятив летние будни выращиванию овощей.

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Чудесным урожаем певица поделилась в Instagram, проведя по усадьбе небольшую видеоэкскурсию. Лолите удалось вырастить огромное количество разнообразных сортов перца. «Сдуру посадила очень много красного перца», — посетовала артистка.

Уродились на славу и помидоры Милявской. «По килограмму – каждый!» — с гордостью сказала она. Некоторое томаты даже попадали под тяжестью плодов, свалившиеся плоды артистка оставила дозревать у забора. А вот огурцы у Лолиты не выросли из-за сухости. Видимо, тратить время на полив певица не особенно любит.

Напомним, ранее мы писали, что звезда не только сама выращивает овощи и фрукты, но и любит собирать их у соседей, пока тех нет дома.