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Сергей Безруков похвастался клубничным урожаем на даче

Актер показал видео из сада, созданного собственными руками.

Сергей Безруков похвастался клубничным урожаем на даче
Сергей Безруков показал дачный урожай. Фото: globallookpress.com

Как у многих простых россиян, у Сергея Безрукова есть дача, где он любит отдыхать с семьей. Как выяснилось, всенародно любимый артист оказался неплохим садоводом.

В Instagram Сергей поделился с подписчиками видео, где он собирает урожай со своего участка. Актер склонился над клубникой, а его родные угощаются крупными спелыми ягодами с деревца черешни.

«По многочисленным просьбам родных и поклонников… выходной. Дача. Летоооооооооооо. Урожай. Всем хоррррршего настрррроения!» – написал Безруков в своей неповторимой манере.

Новое видео актера собрало массу восторженных комментариев. Многие даже обратились к Сергею за советами по садоводству: какие сорта он предпочитает и как правильно их выращивать, чтобы получить такой же результат. Артист охотно ответил комментаторам.

«Как будто посмотрела десятисекундный фильм с Сергеем Безруковым про черешню, наполненный глубоким философским смыслом», «Как же здорово. Детки, огород, любимая женщина. Так естественно и так невероятно красиво», «Так прекрасно, когда люди показывают такую естественную и настоящую, человеческую жизнь», – высказались фанаты звезды «Бригады».

Фото: Instagram@s_bezrukov

К слову, свободное время звездная семья проводит не только на даче. Как сообщал портал teleprogramma.pro, Сергей и его супруга Анна Матисон очень любят велосипедные прогулки. Младший член семьи, семимесячный Степан, остается с бабушкой и дедушкой. А родители со старшей дочерью Машей отправляются кататься по московским паркам.

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Тэги:

актердачаСергей БезруковСергей Безруков и Анна Матисон

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Сергей Безруков похвастался клубничным урожаем на даче
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