Дачное лето: Ангелина Вовк похвасталась своим урожаем

Телеведущая поделилась как успехами, так и неудачами своего лета вне города.

Заслуженная артистка РСФСР Ангелина Вовк рассказала, что ей удалось вырастить неплохой урожай несмотря на то, что лето в этом году выдалось очень дождливое.

Знаменитый диктор опубликовала в Instagram видео, где показала собранный урожай помидоров.

«Все-таки с огорода, со своего, выращенные своими руками, помидоры гораздо вкуснее тех, что мы покупаем в магазине. Они полезны, потому что в них содержится очень много ликопина!», — сообщила диктор.

А еще на участке у знаменитости созрели укроп, баклажаны и такие вкусности, как малина, крыжовник, смородина, ежевика, жимолость. И целое море цветов…

По словам Вовк, на урожайность грех жаловаться, многое еще зреет, например, огурцы.

Еще диктор похвасталась свеклой и небывалым урожаем капусты и лука. Правда, не обошлось и без потерь — подсолнухам не хватит солнца, чтобы дозреть и дать урожай. Но самое обидное случилось с яблоней, она рухнула тяжестью своих же плодов. По признанию Вовк, все попытки ее спасти не увенчались успехом.