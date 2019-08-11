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Дачное лето: Ангелина Вовк похвасталась своим урожаем

Телеведущая поделилась как успехами, так и неудачами своего лета вне города.

Дачное лето: Ангелина Вовк похвасталась своим урожаем
Ангелина Вовк/instagram.com/angelina_vovk/

Заслуженная артистка РСФСР Ангелина Вовк рассказала, что ей удалось вырастить неплохой урожай несмотря на то, что лето в этом году выдалось очень дождливое.

Знаменитый диктор опубликовала в Instagram видео, где показала собранный урожай помидоров.
«Все-таки с огорода, со своего, выращенные своими руками, помидоры гораздо вкуснее тех, что мы покупаем в магазине. Они полезны, потому что в них содержится очень много ликопина!», — сообщила диктор.

А еще на участке у знаменитости созрели укроп, баклажаны и такие вкусности, как малина, крыжовник, смородина, ежевика, жимолость. И целое море цветов…

По словам Вовк, на урожайность грех жаловаться, многое еще зреет, например, огурцы.
Еще диктор похвасталась свеклой и небывалым урожаем капусты и лука. Правда, не обошлось и без потерь — подсолнухам не хватит солнца, чтобы дозреть и дать урожай. Но самое обидное случилось с яблоней, она рухнула тяжестью своих же плодов. По признанию Вовк, все попытки ее спасти не увенчались успехом.

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Дачное лето: Ангелина Вовк похвасталась своим урожаем
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